CorSport: stop allo sciopero del tifo, tutti al San Paolo contro la Lazio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Domani, in occasione della sfida contro la Lazio al San Paolo, dovrebbe interrompersi lo sciopero del tifo. Il Corriere dello Sport scrive: “i gruppi organizzati delle curve riprenderanno il proprio posto al fianco del Napoli dopo il lungo sciopero. La protesta contro il regolamento d’uso dello stadio, insomma, sembra essere rientrata, e mai come in questo periodo la squadra ha l’assoluta necessità di ritrovare la tradizionale spinta del San Paolo”. La voce dei tifosi tornerà a farsi sentire allo stadio di Fuorigrotta, sperando possa essere un aiuto per il Napoli in crisi. L'articolo CorSport: stop allo sciopero del tifo, tutti al San Paolo contro la Lazio ilNapolista. ilnapolista

