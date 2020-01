CorSport: faccia a faccia Mertens-Allan. Sotto accusa la forma fisica del brasiliano e il viaggio di Dries (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport racconta che nel breve ritiro del Napoli Gattuso ha invitato i calciatori a dirsi tutto ciò che li turbava, in modo diretto. E che nel confronto sia venuto fuori un botta e risposta tra Allan e Mertens. Si è trattato, scrive il quotidiano sportivo, di “un botta e risposta vibrante e però composto, tra Allan e Mertens, i protagonisti d’un dibattito a due voci nel quale c’è finita la ‘condizione atletica’ del brasiliano e quel persistente infortunio che ha portato il belga ‘a sparire’ dalla scena da un mese ormai”. Si sono detti tutti, i due veterani del Napoli. “Nel faccia a faccia Allan e Mertens ci hanno infilato anche il più piccolo dei dettagli, evitando qualsiasi approccio prudente però senza scadimenti”. Hanno anche fatto riferimento alla sorte, agli infortuni che hanno privato la squadra di Koulibaly e Maksimovic. Un confronto in cui è emerso tutto, scrive ... ilnapolista

