Corsera: In un mese Gattuso ha lavorato solo a cancellare Ancelotti (Di lunedì 20 gennaio 2020) La crisi del Napoli è sempre più profonda, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera, in una stagione in cui ha vinto una partita su 12. Gattuso ci sta provando con tutte le sue forze, ma forse questa crisi è troppo anche per lui. Ha sicuramente commesso anche degli errori in questi 50 giorni, nel tentativo di soddisfare le richieste che piovevano Ha fatto errori anche lui, nel tentativo di assecondare richieste esplicite dei giocatori. Modulo, ruoli e sensazioni che di volta in volta il campo di allenamento gli suggeriva. Da solo a rivoluzionare l’era Ancelottiana, convinto (ma da chi?) che il problema più grande fosse stato Carlo, fautore di un calcio diverso. Meno spettacolare e soprattutto meno energizzante L'articolo Corsera: In un mese Gattuso ha lavorato solo a cancellare Ancelotti ilNapolista. ilnapolista

