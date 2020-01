Conto corrente Poste Italiane o banca per bambini: ecco i più adatti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Conto corrente Poste Italiane o banca per bambini: ecco i più adatti Per un motivo o per un altro può essere necessario aprire un Conto corrente riservato a bambini o ai più giovani, con tanto di carta di pagamento e tutte le possibilità effettive di un Conto corrente, oppure come semplice deposito di somme, premiate con un rendimento crescente fino a una certa età. Ma quali sono le soluzioni migliori del momento in materia di Conto corrente per i più piccoli e giovani? Andiamo a vedere quali soluzioni offre il mercato. Conto corrente Genius Bimbi: costi e caratteristiche Il primo Conto per i più piccoli che proponiamo è una soluzione Unicredit, Genius Bimbi: si tratta a tutti gli effetti di un libretto di risparmio nominativo riservato a bambini da 0 a 12 anni residenti in Italia. Questo deposito consente di effettuare versamenti in contanti presso gli sportelli della ... termometropolitico

NicolaPorro : Ecco cosa succede davvero a tenere tanti soldi fermi sul conto corrente. Ce lo spiega @leopoldogasbarr in questo ar… - ValeRnc : RT @godzyperplesso: Io me lo chiedo, a volte, se incontrerò più qualcuno che mi piaccia con cui costruire un pezzo di vita. Ma mi chiedo an… - IntesaSP_Help : @selenasbohoo Ciao, i movimenti “non contabilizzati” sono movimenti autorizzati ma non ancora contabilizzati sul co… -