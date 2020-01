Confindustria Caserta, il vice presidente Adolfo Bottazzo: Il new deal europeo? Passa per la sostenibilità ambientale (Di lunedì 20 gennaio 2020) di Francesca Gemme Mille miliardi in 10 anni per dimezzare le emissioni entro il 2030 e azzerarle del tutto nel 2050. E’ questo l’ambizioso traguardo che si è posto la Commissione europea sotto la guida della neopresidente Ursula von der Leyen. Un budget di tutto rispetto, che sembra destinato a influire sui destini dell’economia europea, in particolare sulle politiche energetiche e industriali dell’eurozona. La Commissione europea ha presentato di recente il Fondo europeo per una transizione equa al Parlamento di Strasburgo, uno strumento concepito per attuare gli obiettivi dell’European Green deal attraverso un percorso che tende a facilitare l’approdo alla neutralità climatica a metà secolo. LA dotazione assegnata all’Italia è di 364 milioni. “Il piano comprende cinquanta diverse azioni – spiega Adolfo Bottazzo, vice presidente di Confindustria Caserta con delega all’economia ... ildenaro

