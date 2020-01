Come è nata la balla del Blue Monday (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una sorta di grande equazione identifica il terzo lunedì di gennaio cone il Blue Monday, il giorno dedicato alla tristezza. Una sorta di post-sbornia, dove ognuno di noi proverebbe una quantità maggiore di sentimenti negativi rispetto al solito. Una equazione a cui è difficile trovare un senso matematico visti i presupposti vaghi e difficili da quantificare. Non si tratta dunque, com'è ovvio, di una tesi scientifica. Il Guardian, ad esempio, la definisce “Ludicrous”. Ridicola. Sarebbe frutto di un calcolo fatto da Cliff Arnall, psicologo e docente, nel 2005, durante il suo periodo di insegnamento serale alla Cardiff University. Il Blue Monday è il risultato di una apparente complessa operazione matematica che mette insieme molte variabili: dalle spese fatte durante le vacanze natalizie al calo motivazionale derivante dal periodo di stacco dal lavoro, dalle ... agi

