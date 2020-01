Clima: presentato il “Manifesto di Assisi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Affrontare i cambiamenti Climatici e mettere in campo politiche lungimiranti per azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050, coinvolgendo il mondo dell’economia, della cultura e della politica. E’ l’obiettivo del ‘Manifesto di Assisi per un’economia a misura d’uomo contro la crisi Climatica’, promosso dalla fondazione Symbola e dal Sacro convento di Assisi, con Confindustria, Coldiretti, Enel e Novamont primi firmatari. “Un manifesto che non poteva non partire dall’Umbria, frutto della consapevolezza green di Assisi e della regione tutta”, ha sintetizzato padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro convento, nel corso della conferenza di presentazione degli eventi di venerdi’ 24, quando nella citta’ di San Francesco il manifesto sara’ illustrato e firmato dal ... meteoweb.eu

