Un canale completamente nuovo, dedicato all'affascinante mondo del cinema, debutta proprio oggi 20 gennaio 2020. Da diversi giorni, su tutti i canali Mediaset veniva trasmesso lo spot che annunciava la nascita di questo nuovo canale tematico. Un canale, Cine34, che va a fare compagnia ad Iris, dedicato anch'esso al mondo dei film e del cinema. Cine34, nuovo protagonista del canale 34 Il nuovo canale di Mediaset andrà a posizionarsi, come facilmente possiamo intuire, al numero 34 della lista di canali del nostro televisore. L'aggiornamento, però, non avverrà in maniera automatica. Dovremo procedere ad una ri-sintonizzazione dei canali. Appare normale, a questo punto, chiederci dove andrà a posizionarsi, invece, Mediaset Extra che fino a ieri occupava la posizione 34? Per visualizzare i contenuti di Extra ci basterà selezionare il canale 55 con il nostro

KontroKulturaa : Cine34, debutta oggi il nuovo canale tematico Mediaset - - Vincast81liber1 : RT @nientepopcorn: Oggi, debutta #Cine34, il nuovo canale del dtt dedicato al cinema italiano ?? La data scelta non è casuale, dato che coin… - Aless_Digitale : Debutta '#Cine34', la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano. Info: -