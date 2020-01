Cina, virus misterioso: terza vittima

Cina ha annunciato una terza vittima e circa 140 nuovi casi di contagio dal misterioso virus, simile alla Sars, alimentando nuove paure nel Paese a pochi giorni dal capodanno cinese, che vede spostarsi grandi masse di persone. A Wuhan, nella Cina centrale dove il virus ha fatto la sua comparsa, sono stati registrati 136 casi di contagio durante il fine settimana. Altri due a Pechino -per la prima volta dalla diffusione del virus- e un altro nella provincia meridionale di Guangdong.(Di lunedì 20 gennaio 2020) Laha annunciato unae circa 140 nuovi casi di contagio dal, simile alla Sars, alimentando nuove paure nel Paese a pochi giorni dal capodanno cinese, che vede spostarsi grandi masse di persone. A Wuhan, nellacentrale dove ilha fatto la sua comparsa, sono stati registrati 136 casi di contagio durante il fine settimana. Altri due a Pechino -per la prima volta dalla diffusione del- e un altro nella provincia meridionale di Guangdong.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

