Cina | il virus misterioso passa da uomo a uomo | controlli a Fiumicino

Cina, continua l'allarme sul virus misterioso che ha colpito soprattutto nella zona di Wuhan. Le autorità confermano i primi sospetti sulla trasmissione. Cina, non cessa l'allarme sul virus misterioso simile alla terribile Sars di inizio secolo che ha colpito parte della popolazione. E nelle ultime ore è arrivata anche la temuta conferma da parte delle

riotta : 2005 l'influenza aviaria allarma il mondo, da noi ne scrive solo @corriere e i soliti quaquaraqua irridono 'In prim… - Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… - Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… -