Ciclismo, l’Androni parte a razzo alla Vuelta al Tachira, ma perde per infortunio Alexander Cepeda (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’Androni Giocattoli di Gianni Savio inizia il 2020 in maniera a dir poco favolosa, dando continuità al bel momento che sta vivendo ormai da qualche anno. Durante la Vuelta al Tachira, gara venezuelana di categoria 2.2 molto sentita in America meridionale, infatti, il sodalizio piemontese ha dominato in lungo in largo, nonostante il livello della concorrenza sia superiore a quello che i meno informati potrebbero pensare. I ragazzi di Gianni Savio hanno conquistato ben cinque delle otto tappe in programma. La prima è stata vinta da Luca Pacioni, tornato alla corte dell’esperto talent scout dopo due anni in quella che oggi si chiama Vini Zabù. Poi è stata la volta del neoacquisto Jhonatan Restrepo, colombiano ex Katusha, che ha conquistato ben due frazioni. Due successi anche per lo scalatore Kevin Rivera, il quale ha dominato sia nella cronometro che nell’arrivo in ... oasport

