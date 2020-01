Cibo scadente e sporcizia, blitz in un ristorante del lungomare di Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono stati gli stessi clienti di un ristorante sul lungomare di Napoli, sospettosi di stare consumando del Cibo avariato, a chiamare i Carabinieri per denunciare il locale. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli insieme agli ispettori dell’Asl Napoli Centro si sono recati prontamente sul posto, in uno dei luoghi boom della riqualificazione turistica del capoluogo campano dove quotidianamente si riversano migliaia di persone. Ma il giro d’affari cospicuo evidentemente non è direttamente proporzionale alla qualità dei prodotti e alla tenuta igienica dei locali. I carabinieri del Nas di Napoli hanno infatti sequestrato amministrativamente 40 kg di alimenti vari, per i quali il gestore non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovarne la tracciabilità alimentare. Hanno poi dettato diffide per la risoluzione di carenze ... anteprima24

