Christian Solinas, il leghista del salva nomine che nasconde la voglia di “pieni poteri” in Sardegna (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Presidente della Sardegna, il leghista Christian Solinas, moltiplica le poltrone ma perde i pezzi per strada. Carmine Spinelli, Direttore Generale dell’assessorato degli Affari generali e Personale si è dimesso a dicembre, a quanto pare in polemica con una delibera della Giunta che ha prorogato per sei mesi la nomina di 21 direttori generali della regione. Una delibera che il consigliere regionale Francesco Agus aveva definito «un mix di falsi e violazioni di legge tale da far ritenere che a breve in Regione non ci sarà nessuno legittimato ad apporre una firma». Il “salva nomine” di Solinas in Sardegna La vicenda inizia il 28 giugno del 2019 con la nomina da parte dell’amministrazione Solinas dei 21 dirigenti. Una nomina “a tempo” visto che la scadenza era prevista per il 30 dicembre scorso. Ma durante una seduta del consiglio regionale del 21 ... nextquotidiano

