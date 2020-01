“Chiamano mio padre maniaco. Io bullizzata”. Parla la figlia del Vip del GF: lo sfogo in tv (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Sei da allontanare. Stai attenta a tuo padre razza di m***a, lui deve crepare…”. Sono questi alcuni dei messaggi giunti a Laura che ha difeso il padre, condannando però le sue frasi sessiste. Nello studio di Domenica Live, è il momento del confronto tra il pubblico e la famiglia di Salvo Veneziano, il concorrente del Grande Fratello Vip eliminato per le frasi sessiste pronunciate su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. ”Essere un concorrente – gli era stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento in diretta televisiva – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa. Come conseguenza della squalifica quindi, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato – proseguiva la nota la produzione del ... caffeinamagazine

