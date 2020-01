Chelsea-Arsenal, Premier League: formazioni, pronostici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chelsea-Arsenal è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma martedì, si gioca alle 21.15: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Chelsea – Arsenal martedì ore 21:15 Questa partita tra Chelsea e Arsenal sarà molto importante soprattutto per i “Gunners”. L’obiettivo minimo di inizio stagione era quello di qualificarsi per la prossima Champions League: il quarto posto dista attualmente dieci punti e a occuparlo è proprio il Chelsea. Una sconfitta probabilmente condannerebbe l’Arsenal a un’altra stagione senza Champions League, a meno di non vincere l’Europa League, competizione sfumata l’anno scorso in finale proprio contro il Chelsea allora allenato da Sarri. Rispetto alla finale di Europa League dominata dal Chelsea, sono cambiati tutti e due gli allenatori. Lampard – ... ilveggente

