Che tempo che fa, Uma Thurman si commuove per la famiglia di Giulio Regeni: “Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni. Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno”. Commossa, emozionata, Uma Thurman a Che tempo che fa prende qualche secondo fuori scaletta per appoggiare la causa dei genitori di Giulio Regeni. “Come genitore mi stavo preparando per entrare in scena e pensando alla mia carriera che si basa sul divertire le persone, mi ha fatto così male sentire parlare di questa perdita. Penso sia importante per loro trovare giustizia”. Paola Deffendi e Claudio Regeni hanno partecipato alla puntata di Che tempo che fa rileggendo la lettera inviata al leader egiziano Al Sisi pubblicata qualche settimana addietro: “Caro presidente dimostri al mondo che non ha nulla da nascondere e consegni gli indagati per la morte di Giulio alla giustizia italiana”. L'articolo Che tempo che fa, Uma Thurman si commuove per la famiglia di Giulio Regeni: ... ilfattoquotidiano

