“Che fisico pazzesco”. Floriana Messina, in modalità ‘tutto fuori’. Il décolleté è fuori misura (Di lunedì 20 gennaio 2020) Decisamente diversa da quando l’abbiamo vista dentro la casa del Grande Fratello. A otto anni dalla partecipazione al reality, Floriana Messina, oggi, è più felice di allora. Lo ha rivelato di recente nel salotto di Barbara d’Urso, spiegando con molta disinvoltura la decisione intrapresa di ricorrere alla chirurgia estetica. Con serenità, la tifosissima del Napoli, uscita dalla Casa più spiata d’Italia, ha deciso di scegliere la quinta di seno e rimettersi in forma. Oltre altri accorgimenti sparsi, qua e là. Floriana Messina ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Al Grande Fratello il mio décolleté era lievitato; poi, quando ho cominciato a dimagrire, si è svuotato in modo vistoso. Così sono ricorsa al chirurgo. Ho anche sistemato il setto nasale deviato. Tutto qui, non ho stravolto chissà cosa. Il fisico tonico e il girovita più snello sono frutto degli allenamenti in palestra“. E ... caffeinamagazine

multifolia : RT @M_RSezione: “Ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di… - giulia_cabbia : RT @VOIDM4RGOT: quando mi dicono che me la tiro per il fisico (cosa tra l’altro non vera) dovrebbero sapere quanti cazzo di sacrifici e all… - Clarembaldo : RT @GabrieleCarrer: Il fisico Carlo Rovelli oggi sul Corriere sostiene che chi protesta a Hong Kong non vuole democrazia e libertà ma nazio… -