Che Dio ci aiuti 6 | Diana Del Bufalo ritorna nel Cast? L’indiscrezione

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, Diana Del Bufalo ritorna nel ruolo di Monica Giulietti Sembra tutto pronto per la messa in moto della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction di Rai 1 che vede protagoniste Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, è quindi certo che ci sarà la sesta stagione. Secondo le anticipazioni di Tv Blog inoltre ci saranno dei graditi ritorni mentre altri personaggi abbandoneranno la serie. Uno dei ritorni più attesi sarà quello di Diana Del Bufalo, il suo personaggio Monica Giulietti aveva abbandonato Nico (Gianmarco Saurino) nella quarta stagione. Il giovane avvocato infatti successivamente si era legato a Ginevra, aspirante suora che aveva lasciato il noviziato per stare con lui. Cosa succederà quindi con il ritorno di Monica?. Ovviamente nella nuove puntata ritroveremo anche Suor Angela e Suor Costanza, mentre altri se ne ...

