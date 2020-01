Che Dio ci Aiuti 6 ci sarà. Trama, ritorni e novità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Che Dio ci Aiuti 6 si farà Un’altra fiction italiana dei record tornerà presto su Rai 1. Stiamo parlando di “Che Dio ci Aiuti” la serie tv di Rai Uno con protagonista Elena Sofia Ricci. Proprio l’attrice toscana aveva ammesso la necessità di una pausa per la sua amatissima Suor Angela, ma non di una chiusura definitiva. Che Dio ci Aiuti 6 ci sarà e dalle prime voci, oltre alle conferme di Valeria Fabrizi (Suor Costanza), Francesca Chillemi (Azzurra) e Gianmarco Saurino (Nico), pare ci sia il grande ritorno di Monica, nipote di Suor Angela interpretata da Diana del Bufalo. L’indiscrezione arriva proprio dalla Trama di Che Dio ci Aiuti 6 diffusa poche ore fa che prevede anche l’ingresso di due nuovi personaggi: Erasmo ed Emiliano. Che Dio ci Aiuti 6 TramaErasmo è un ragazzo ferito, non ha mai avuto l’amore di una madre, di una vera famiglia. Fa il ... spettacoloitaliano

