Cercasi arrotini: stipendio di partenza da 1.100 euro, ma l'azienda non trova operai (Di lunedì 20 gennaio 2020) La sfogo a 'Mattino Cinque' dell'amministratore delegato di un'azienda di Novate Milanese: ''I giovani non vogliono... today

Today_it : Cercasi arrotini: stipendio di partenza da 1.100 euro, ma l'azienda non trova operai - CozziRoberto : Arrotini cercasi, l’azienda milanese che non trova operai - Tgcom24 - novasocialnews : Arrotini cercasi, l'azienda milanese che non trova operai #novasocialnews #televisione #allnews24 #nonstopnews -