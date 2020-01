Centomila cuori in due giorni, il San Paolo torna a ruggire: gli ultras si riprendono le curve (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Obiettivo 100mila. Ammonta a queste unità il popolo azzurro che il Napoli spera di avere al proprio fianco nelle due sfide di questa settimana al San Paolo. Uno stadio gremito in ogni ordine di posto con la tifoseria azzurra a inneggiare la squadra di Gattuso. Un sogno ad occhi aperti in questa stagione dove l’impianto casalingo del Napoli è stato spesso bistrattato nelle partite interne, con uno scarso numero di spettatori paganti. Ma per i prossimi due match il trend si è improvvisamente invertito. Merito del match serale di martedì contro la Lazio in Coppa Italia e poi replica in campionato con la capolista Juventus ospite d’onore. Dopo le tante polemiche sul regolamento d’uso dell’impianto di Fuorigrotta, potrebbe esserci a breve la svolta. Gli ultrà sono in protesta a causa del regolamento in uso al San ... anteprima24

