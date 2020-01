Celine Dion, grave lutto per la cantante americana (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ morta la madre di Celine Dion, la cantante ha voluto dedicarle lo spettacolo e ha cantato per lei Celine Dion in lutto, è morta la mamma dell’artista, che ha dato la notizia sui social prima di esibirsi a Miami in un concerto. Therese Dion aveva 92 anni e la cantante ha voluto dedicarle lo spettacolo. Per lei ha cantato tutta la serata, dedicandole brani meravigliosi con tutto il cuore. Sul social è spuntata anche una foto pubblicata dall’artista, che ritrae tutta la famiglia. La foto, in bianco e nero, mostra la madre Therese con il marito Adhemar-Charles Dion e i loro 14 figli. Celine è la più piccola dei figli e con questa foto ha voluto ricordare i genitori che oramai non fanno più parte di questa vita. Anche il padre è morto da tempo, è infatti scomparso nel 2003. Celine Dion deve la sua carriera alla madre Therese Tanti i messaggi commossi dei fan che non hanno perso tempo e ... kontrokultura

