Cavani nel mirino del Chelsea: se parte Giroud, Lampard vuole il Matador (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cavani è stato poco utilizzato nella prima parte della stagione al PSG e vorrebbe lasciare la capitale francese per giocare con più continuità. L'Atletico Madrid si è fatto avanti per il Matador e attende che il club parigino riduca le sue pretese ma alla corsa per l'uruguagio si è aggiunto anche il Chelsea. Se dovesse partire Giroud, il Blues punterebbero all'acquisto dell'ex Napoli per dare esperienza al reparto offensivo. fanpage

