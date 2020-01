Caterina Balivo Instagram senza freni, il vestito corto è esagerato: «Tuo marito che ne pensa?» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caterina Balivo si è regalata un week end a Parigi, romantica capitale della Francia. Qualche ora fa la conduttrice, che oggi andrà in onda col programma di Raiuno Vieni da me, ha pubblicato uno scatto davvero audace. Un ritratto sensuale che valorizza lo charme della bella presentatrice partenopea. La regina degli ascolti, che si gode i frutti del programma quotidiano della Rete Ammiraglia, ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’, è nota, infatti, anche per la sua incredibile avvenenza. Non a caso la sua carriera è iniziata con un concorso di bellezza: ha partecipato nel 1999 al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Caterina Balivo Instagram senza freni, il vestito corto è esagerato: «Tuo marito che ne pensa?» Caterina Balivo ha postato uno scatto magnifico che mette in luce le sue forme ... urbanpost

juve_magazine : RT @calciomercato_m: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, niente da fare, è un'annata no' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, niente da fare, è un'annata no' - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Napoli, niente da fare, è un'annata no' -