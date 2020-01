Caterina Balivo è incinta? Il vestito mostra una dolce forma e lei risponde alla domanda (Foto) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caterina Balivo è incinta? A Vieni da me oggi la bellissima conduttrice ha indossato un abitino dal tessuto non molto morbido né particolarmente aderente, così qualcuno ha notato un pancino sospetto. Il filo con il pubblico è diretto e la Balivo a domanda spesso risponde: “Caterina sei incinta?” e lei ha fermato il gossip, ha risolto subito il mistero ed è stata il più sincera possibile: “Mangio”. Una bella risposta, non si è infastidita, non ha negato, non ha dato la colpa all’outfit o all’assenza della panciera che a Capodanno ha buttato via. Quindi Caterina Balivo non è in attesa del terzo figlio, dopo Guido Alberto e Cora non c’è nessun nuovo arrivo in vista nella famiglia Brera. Complimenti al colpo d’occhio di chi ha notato il gonfiore, più del tessuto che del pancino, e sui social ha chiesto subito conferma alla diretta interessata. Caterina Balivo ADORA MANGIARE MA E’ SEMPRE ... ultimenotizieflash

