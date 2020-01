Catania: crollata palazzina, si verifica presenza di persone (Di lunedì 20 gennaio 2020) Crolla una palazzina nel centro storico di Catania, i soccorritori stanno cercando eventuali vittime, tre studenti mancano all’appello. Ore di apprensione a Catania dove è crollata una palazzina nel centro storico della città. Si cercano eventuali vittime intrappolate sotto le macerie. E’ successo in via Castromarino, angolo via Plebiscito. Sarebbero tre i dispersi sotto le … L'articolo Catania: crollata palazzina, si verifica presenza di persone proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Catania crollata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Catania crollata