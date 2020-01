Catania, crolla palazzina in centro: 7 famiglie evacuate. FOTO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il crollo è avvenuto nella notte in una zona alta del centro storico della città: il cedimento in un appartamento disabitato. Al momento non risultano dispersi tg24.sky

SkyTG24 : Crolla palazzina a Catania, sette famiglie evacuate - TgrSicilia : Catania, crolla una palazzina nel centro storico. Si starebbero cercando tre dispersi sotto le macerie. Notizie tra… - SkyTG24 : Catania, crolla palazzina in centro: 7 famiglie evacuate. FOTO -