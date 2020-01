Casoria, precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri: morta sul colpo (Di lunedì 20 gennaio 2020) È avvenuta una tragedia a Casoria, una donna è precipitata dalla finestra del secondo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri, è morta. Molto probabilmente la donna ha perso l’ equilibrio ed è caduta giù finendo sull’ asfalto. Purtroppo quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per lei, la donna è deceduta in seguito all’ impatto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Casoria per effettuare le indagini. Con molta probabilità si tratta di un incidente domestico che si è rivelato fatale. La donna ha fatto un volo da diversi metri ed è morta sul colpo in seguito alle ferite riportate nell’ impatto. Le forze dell’ ordine sono intervenute sul posto ed hanno coordinando le indagini per escludere altre piste ... bigodino

