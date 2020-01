Caso Luigi Favoloso: E’ Scontro tra la Mamma e Nina Moric! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Duro confronto tra Nina Moric e Loredana, Mamma di Luigi Mario Favoloso, che da un paio di settimane è scomparso. Volano accuse pesanti. Ecco cosa è successo in diretta tra le due donne a Live Non è la D’Urso! Momenti di alta tensione a Live non è la D’Urso quando si inizia a parlare di Luigi Favoloso. In studio c’è la Mamma dell’ex fidanzato di Nina Moric che ha subito uno Scontro con GianLuigi Nuzzi che accusa la donna di procurato allarme. Ma contro la Mamma di Luigi interviene anche Alessandra Mussolini, indignata con la signora per non aver detto nemmeno una parola sulle accuse di Nina Moric. La accusa poi di essere teatrale quando davanti alle accuse di Nina sorride. La madre a quel punto va su tutte le furie aggredendo l’opinionista. Loredana, questo è il nome della Mamma di Favoloso, accusa la Moric dicendo che è una bugiarda. Nina risponde che lei ha sempre detto la ... gossipnews.tv

zazoomnews : Il caso Favoloso parlano i genitori di Luigi nei programmi di Barbara dUrso: “È diventato un cavalier servente” -… - novasocialnews : Caso Favoloso, duro scontro tra la madre e Nina Moric: 'Luigi è stato violento' #novasocialnews #televisione… - mat_te_o_o : Per caso stavi ancora insieme a Luigi? Perchè sennò sei cornuta??? #noneladurso -