Caso Gregoretti-Salvini, il risultato del voto in Giunta immunità: finisce 5 a 5, passa il “sì” al processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caso Gregoretti-Salvini, il risultato del voto in Giunta immunità La Giunta immunità del Senato ha votato oggi, lunedì 20 gennaio, sulla richiesta di autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti: alla fine, il risultato del voto è stato un sì al processo nei confronti del leader della Lega. A favore della proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, su richiesta dello stesso Salvini. Contrari, invece, erano i 4 senatori di Forza Italia e l’unico di Fratelli d’Italia. Il risultato della votazione, dunque, è stato di 5 a 5: tuttavia, in Caso di pareggio il regolamento del Senato fa prevalere il “no” alla richiesta del relatore, che in questo Caso era il presidente Maurizio Gasparri che aveva chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere. Con il voto di oggi, ... tpi

