Caso Gregoretti, Salvini anticipa la mossa: niente alibi, sì al processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) E' una vera e propria sfida quella di Salvini alla vigilia del voto in Giunta sul 'Caso Gregoretti'. Una partita che si gioca ormai da giorni tra continui tatticismi. La maggioranza minaccia di non partecipare ai lavori? E allora il leader del partito di via Bellerio spariglia le carte, tenta di rovesciare il tavolo: mi votera' contro la Lega. Il ragionamento e' soprattutto legato ai numeri. Quelli dell'Aula non sono sufficienti per 'salvare' il 'Capitano' ed allora tanto vale togliere ogni 'alibi' agli avversari politici, anticipare i tempi, fare in modo che l'ok al processo arrivi subito, accusare la maggioranza di non avere coraggio, di ipocrisia, di non voler mettere la faccia sull'accusa di aver sequestrato 130 migranti a bordo di una nave della Guardia costiera. Andare a processo e rinunciare all'immunita' e' un atto che gli stessi leghisti ritengono rischioso, ma l'esito finale ... ilfogliettone

AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI: 'MANDATEMI A PROCESSO' - SkyTG24 : Gregoretti, Salvini: 'Lega voterà sì al processo' -