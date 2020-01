Cani pericolosi, a Milano in arrivo il patentino obbligatorio (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Milano i padroni di Cani pericolosi dovranno avere un patentino e sostenere un corso. Questa la proposta in attesa di approvazione al Consiglio comunale. Palazzo Marino intende garantire maggiore sicurezza ai proprietari stessi degli animali e agli altri cittadini, considerato il numero di aggressioni registrato negli ultimi anni. Al momento la proposta è ancora incagliata sul nodo dell'obbligatorietà a causa delle diverse posizioni di Pd – favorevole al patentino obbligatorio – e Forza Italia, che preferirebbe fosse facoltativo. La votazione finale del nuovo regolamento per la tutela degli animali, che contiene l’obbligo del patentino, dovrebbe però finire per approvare la proposta entro la fine del mese. Tra le razze Canine ritenute pericolose, e perciò suscettibili di obbligo del patentino, pitbull e rottweiler, american staffordshire ... gqitalia

pietroballerini : più che altro, per assurdo, renderei obbligatorie delle accurate visite psicologiche per i proprietari. Questo perc… - LBT56025074 : @BanQuinto @DiGeralt I cani marroni senza museruola non sono così pericolosi ?? Questa è semplicemente feccia! - tatianalazzari : Patentino obbligatorio per Pitbull e altri cani pericolosi: novità 2020 -