Caleb: il teaser trailer del film scritto e diretto da Roberto D'Antona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il primo teaser trailer annuncia Caleb, il nuovo film scritto e diretto da Roberto D'Antona, un horror sovrannaturale sul tema dei vampiri. É il primo teaser trailer a presentare Caleb, il nuovo film scritto e diretto da Roberto D'Antona che torna così al grande amore, l'horror sovrannaturale, a tema, in questo caso, vampiresco. Roberto D'Antona ha presentato così Caleb: "un film visionario, spaventoso e angosciante, ma che allo stesso tempo saprà farvi emozionare". E in effetti rappresenta un ritorno alle origini, ai temi cari al regista: un racconto horror sovrannaturale che tratta il tema dei vampiri, per la cui messa in scena D'Antona si è proposto di trasmettere le stesse sensazioni di angoscia, erotismo ed eleganza presenti nei grandi cult del genere, ... movieplayer

