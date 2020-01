Calciomercato Real Madrid: tutto fatto per Reinier, stellina da 35 milioni di euro (Di lunedì 20 gennaio 2020) il diciottenne centrocampista brasiliano ha già sostenuto le visite mediche e messo la firma su un contratto di sei anni. IL Real Madrid ha versato nelle casse del Flamengo circa 35 milioni, tutto in gran segreto per evitare ripercussioni FIFA sul trasferimento di minori. Entro il weekend verrà presentato dalla Casa Blanca. fanpage

sportli26181512 : Real Madrid, la scelta sul futuro di James: Secondo quanto riferito da Marca il Real Madrid non...… - sportli26181512 : Real Madrid, accelerazione per un talento brasiliano: Secondo quanto riferito da As il Real Madrid...… - calciomercatoit : ? #Roma, ESCLUSIVO - Contatti con #Januzaj: le pretese della Real Sociedad ? ?? #CMITmercato (via @mirkocalemme) -