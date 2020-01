Calciomercato Napoli, è sfida con la Fiorentina per Amrabat (Di lunedì 20 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a seguire la pista per portare all’ombra del Vesuvio il centrocampista dell’Hellas Verona, strappandolo ai viola. Napoli e Fiorentina duellano per Amrabat con i partenopei che proveranno a far valere l’ottimo rapporto instaurato con l’Hellas dopo l’affare Rrahmani. Intanto, in uscita, il Real Madrid nelle prossime settimane provera’ a confezionare un doppio colpo per l’estate: Fabian Ruiz proprio del Napoli e, soprattutto, Mbappe del PSG. Mentre proprio a gennaio, si potrebbe sbloccare, tra oggi e domani, la trattativa per portare il difensore Lorenzo Tonelli alla Sampdoria: l’accordo col Napoli sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione intorno ai 2,5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione domenica prossima per il match ... 2anews

FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, domani le visite mediche per #Rrahmani del #Verona -