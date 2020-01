Calciomercato Milan, offerte dalla Premier e dalla Bundesliga per Piatek (Di lunedì 20 gennaio 2020) Calciomercato Milan, Piatek è ormai scivolato indietro nelle gerarchie di mister Pioli e potrebbe partire a gennaio Sta vivendo un momento molto complicato Piatek al Milan. Da quando è arrivato Ibrahimovic per il polacco c’è sempre meno spazio e anche nella gara contro l’Udinese è rimasto in panchina. In vista di Brescia la sorte dovrebbe essere la stessa e per questo motivo il calciatore sta valutando diverse offerte che gli arrivano dall’estero. Tra le pretendenti squadre di Premier e di Bundesliga anche se Piatek preferirebbe comunque una formazione che gioca la Champions. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

