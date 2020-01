Calciomercato | la Roma bussa in casa Juventus Donadoni ‘scippa’ il Bologna | summit al

Calciomercato 17 gennaio : Inter - 4 colpi ad effetto : è fatta per Giroud - Eriksen - Spinazzola e Ashley Young. Roma-Milan - scambio Suso-Under? : Calciomercato 17 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 17 gennaio. Affari, colpi di scena e ultime indiscrezioni dell’attuale sessione di mercato invernale. JUVENTUS– Mercato chiuso: Paratici ha ribadito il piano bianconero. Demiral non verrà sostituito e si aspetterà il ritorno di Chiellini. In uscita punti Interrogativi Emre Can e Pjaca. MILAN– Tiene banco […] L'articolo Calciomercato 17 gennaio: Inter, 4 ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Attivissime Roma - Inter - Atalanta - Genoa e Torino : tutte le trattative : Calciomercato, le notizie di oggi – “Eriksen è un giocatore del Tottenham, il regolamento mi consentiva di vedere il suo agente ma da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno la concorrenza è tanta e non so cosa succederà”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Giroud? E’ normale imbastire delle trattative, ma è anche possibile che non si concluda l’operazione. Saranno fatte le giuste valutazioni ...

Calciomercato Roma - si riapre la trattativa per Politano con l’Inter : la nuova formula : Le ultime notizie di Calciomercato confermano che la Roma ha ripreso icontatti con l'Inter per tentare l'ingaggio di Matteo Politano. L'ex esterno del Sassuolo aveva già sostenuto le visite mediche nella Capitale ma era tornato a Milano dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola. Ecco qual è la nuova formula alla quale le parti lavorano, determinante è anche la volontà del calciatore.Continua a leggere

Calciomercato Roma - Iago Falque proposto ai giallorossi : Il Torino mette alla porta Iago Falque: lo spagnolo offerto anche alla Roma, in cerca di un sostituto di Zaniolo Il Torino ha deciso: Iago Falque non rientra più nei piani della società. I granata hanno raggiunto l’accordo con la Spal, ma il giocatore prende tempo e valuta opzioni alternative. Come si apprende dal Corriere dello Sport, l’iberico, che gode dell’interesse di Genoa ed Hellas Verona e di alcuni club spagnoli, ...

Calciomercato Roma - da Suso a Shaqiri : tutti i nomi sulla lista di Petrachi : Calciomercato Roma, sono molti i nomi sulla lista dei desideri giallorossa: in Serie A piace Suso ma interessa anche l’ex Inter Shaqiri La Roma continua a guardasi intorno in questa sessione di Calciomercato soprattutto dopo quanto accaduto con l’Inter per l’affare Spinazzola-Politano. I giallorossi e il ds Petrachi stanno attenzionando altri nomi che potrebbero rinforzare la rosa di Fonseca a gennaio. Come riporta La ...

Calciomercato – Le notizie di oggi : il Milan scippa l’Inter - Roma su un attaccante - maxi operazione Juve-Samp : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Milan scippa Inter – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan. Roma su un attaccante – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero ...

Calciomercato - salta lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma : salta incredibilmente lo scambio tra nerazzurri e giallorossi dopo che ieri sembrava che l'accordo fosse stato trovato.

Calciomercato Roma - Petrachi : «Politano Spinazzola? Nulla di chiuso» : Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha commentato l’evoluzione della trattativa di Calciomercato per lo scambio Politano Spinazzola Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi, Gianluca Petrachi ha parlato della trattativa con l’Inter per l’approdo in giallorosso di Politano e della conseguente cessione di Spinazzola. Ecco le sue dichiarazioni. «Scambio Politano-Spinazzola? La trattativa è ancora in corso, non ...

Calciomercato Inter - show nerazzurro : scambio con la Roma + altri 3 super innesti - 11 da scudetto [FOTO] : Calciomercato Inter – Inter veramente scatenato sul mercato, la dirigenza nerazzurra è sempre più consapevole di poter lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto e ha deciso di accontenare Antonio Conte in ogni rischiesta. Ma andiamo con ordine. Sembrava fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, sull’asse Inter-Roma, poi lo stop di ieri sera, adesso una nuova fumata bianca. Non sono mancati i momenti di tensione: ...

Calciomercato - Milan e Roma pensano allo scambio Suso-Under : Nonostante l'imminente arrivo di Politano, i giallorossi pensano a un altro attaccante esterno come Under: possibile scambio con Suso.

Calciomercato - la Roma si prepara a un altro scambio. Questa volta col Milan : Le ultime notizie sulle trattative di Calciomercato rilanciano l'ennesimo affare sull'asse Roma-Milan. Dopo lo scambio Spinazzola - Politano con l'Inter, il club giallorosso potrebbe chiudere un'altra operazione simile. Questa volta con i rossoneri e lavorando di nuovo sul ruolo di esterno ma in attacco: Cengiz Ünder per Suso, scambio di prestiti con la formula del diritto di riscatto.Continua a leggere

Calciomercato Milan : si lavora con la Roma per lo scambio Under-Suso : Roma e Milan sono a lavoro per cercare l’accordo nello scambio tra Cengiz Under e Suso: i dettagli dell’affare Roma e Milan sono a lavoro per uno scambio tra Cengiz Under e Suso. Una pista che si può riaprire dopo gli interessamenti “singoli” dei due club. In attesa di chiudere l’affare Politano, la Roma continua a sondare il mercato delle ali e il nome dello spagnolo torna attuale. Come riporta Gianluca Di ...