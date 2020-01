Calciomercato Juventus, Marko Pjaca al Cagliari: trattativa ben avviata (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Juventus potrebbe presto rendersi protagonista di un colpo in uscita nel Calciomercato invernale. trattativa tra la società bianconera e il Cagliari per Marko Pjaca. Il duttile attaccante croato, reduce dalla prima presenza stagione nel match di Coppa Italia contro l'Udinese potrebbe dunque essere il rinforzo della formazione di Maran. Discorso ben avviato tra le due società che già nel recente passato si sono rese protagoniste di diverse operazioni di mercato a conferma degli ottimi rapporti. fanpage

