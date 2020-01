Brescia | Cellino | «Balotelli sovraespone arbitri Tonali? Non rispondo alle chiamate»

Brescia Corini - a breve l’incontro con Cellino : le ultime : Eugenio Corini è vicino al ritorno in panchina al Brescia: a breve dovrebbe esserci l’incontro con Cellino Eugenio Corini sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Brescia. A breve l’allenatore esonerato tre settimane fa incontrerà la società che ha manifestato l’intenzione di ridargli la guida tecnica visti i disastrosi risultati da quando è arrivato Fabio Grosso. Si va quindi verso il ritorno e l’esonero di Grosso. Se tutto ...

Panchina Brescia - nuovo ribaltone deciso da Cellino : via Grosso per far spazio (di nuovo) a Corini : Tre partite, tre sconfitte e zero gol segnati sotto la gestione di Fabio Grosso: un ruolino disastroso che spinge Cellino a richiamare Corini E’ già terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla Panchina del Brescia, il disastroso ruolino di marcia tenuto in quest’ultimo mese ha convinto il presidente Cellino ad operare un nuovo ribaltone. Gianluca Checchi/LaPresse Eugenio Corini infatti oggi dovrebbe tornare ufficialmente ...

Il Brescia scambia il razzismo di Cellino per una battuta fraintesa. Che tristezza : Il Brescia interviene sulle dichiarazioni del presidente Cellino. Che nel pomeriggio si era distinto per luminose parole su Mario Balotelli: “Che succede con Balotelli? Che è nero, cosa vi devo dire. Sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà“. Un’uscita pessima. Razzista, è bene specificarlo, perché le parole hanno un peso, sono importanti. Non così, forse, per il club. Che con una nota sul suo sito si premura di ...

