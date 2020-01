Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma? Il gesto di lui riaccende la speranza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jennifer Aniston e Brad Pitt pronti a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore? Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Jennifer Aniston e Brad Pitt, a distanza di molto tempo i due hanno fatto tornare a sognare i tantissimi fan che non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. I due si sono visti ai SAG Awards 2020 di Los Angeles, dove sono stati fotografati mentre si salutavano in modo alquanto affettuoso. Tra baci, sorrisi, lunghi sguardi e abbracci, i due sono sembrati molti affiatati. Nel momento del commiato Brad Pitt non ha subito lasciato andare la mano della sua ex moglie, come se non volesse farla andare via. Ciò ha lasciato pensare a molti che tra i due potrebbe esserci ancora la possibilità di tornare ad essere una coppia. Non è la prima volta che si parla di una loro possibile riconciliazione. Dopo la ... nonsolo.tv

