Brad Pitt e Jennifer Aniston: il bacio che tutti aspettavano [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da tempo si vocifera di un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston: adesso arriva il bacio che i fan aspettavano da settimane: ecco la FOTO. Il bacio di Jennifer Aniston che i fan aspettavano FOTO Da mesi oramai si parla di possibile ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. I due hanno formato una coppia memorabile negli anni 90′ e avevano fatto sognare migliaia di fan in tutto il mondo. Purtroppo, però, la loro storia d’amore si era conclusa e i due avevano preso strade del tutto diverse, per ritrovarsi solo di recente. Il 20 gennaio si è tenuta in America la notte dei Sag Awards, una premiazione molto importante, in cui i due attori hanno trionfato. Brad Pitt ha portato a casa una statuetta come Miglior Attore Non Protagonista per il ruolo recitato in C’era una volta… a Hollywood di Tarantino. Jennifer Aniston, invece, ha vinto per The Morning ... velvetgossip

