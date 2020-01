Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme, la reunion che fa impazzire i fan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme, la reunion che fa impazzire i fan: scatta anche un bacio Entrambi premiati ai SAG Awards 2020, il premio che viene assegnato dal sindacato degli attori (Screen Actors Guild), Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati finalmente immortalati di nuovo insieme. Lui ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per “C’era una volta… a Hollywood”, lei il premio di miglior attrice in una serie drammatica per “The Morning Show”. E, insieme, hanno festeggiato beccandosi nel backstage dei SAG Awards, sorridenti e complici come non li vedevamo da tempo, forse anni. Già ai recenti Golden Globe, quando Brad Pitt ha ritirato il premio come miglior attore non protagonista, la Aniston scrutava l’ex marito con occhi sognanti dal pubblico. Ma soltanto in quest’occasione Brad e Jennifer hanno regalato ai ... tpi

