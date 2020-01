Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme, indizi: l’invito a cena e quella mano… [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Diciamocelo: il loro siparietto durante i Sag Awards non li aiuterà con i rumors che da settimane vedrebbero un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. La coppia memorabile degli anni ’90 (così memorabile da non farsi eclissare neppure dai Brangelina – e ce ne voleva!) sembra essere tornata alla ribalta. Sarà pure un’amicizia, ma il Natale insieme e quel bacio di stanotte parlano più delle loro smentite. E mentre Brad Pitt ha portato a casa una statuetta come Miglior Attore Non Protagonista per C’era una volta… a Hollywood di Tarantino, Jennifer Aniston ha vinto per The Morning Show. E i loro festeggiamenti hanno infiammato il gossip. Uno di fronte all’altra, Brad e Jennifer hanno sfoggiato una complicità che nessuno aveva dimenticato. E non è solo il bacio o l’abbraccio con cui si sono complimentati per le reciproche ... velvetgossip

SkyTG24 : L'incontro nel backstage tra #BradPitt e #JenniferAniston ai #SAGAwards ha fatto sognare i fan delle due star - Agenzia_Ansa : Brad Pitt guarda incantato Jennifer Aniston ai Sag Awards. #ANSA #SagAwards #JenniferAniston #BradPitt - rtl1025 : #JenniferAniston e #BradPitt, l’incontro ai #SagAwards fa sognare i fan ????? -