Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme fan in delirio (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston ha infiammato il gossip dopo la loro partecipazione ai Sag Awards. Entrambi sono stati premiati dal sindacato degli attori, ma quando lei ha ricevuto il riconoscimento Pitt non era in sala. L’attore ha così seguito il discorso della sua ex dietro le quinte, mostrandosi particolarmente interessato. Ma a scatenare i fan della coppia sono state le tenere effusioni che i due si sono scambiati subito dopo: senza più nascondersi da giornalisti e fotografi, sono apparsi molto vicini e lui a un certo punto la teneva anche per mano. Le foto del loro incontro ravvicinato stanno facendo il giro del web. Alcune foto scattate durante il loro incontro mostrano la consueta complicità e non solo. C’è anche uno scambio di effusioni che ha conquistato i social e le pagine dei giornali. Non sono sfuggiti così gli sguardi, i baci e il gesto di Brad ... musicaetesti.myblog

