Box Office Italia 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Box Office Italia 2020 – I film più visti al cinema in Italia durante l’anno Il 2020 sarà sicuramente dominato da Checco Zalone e dal suo Tolo Tolo che in questa speciale classifica del Box Office Italia 2020 troveremo (probabilmente) sempre in testa. Ma quali sono i 10 film che hanno incassato di più in Italia durante l’anno? Ogni settimana l’articolo sarà aggiornato con le novità della classifica e alcune segnalazioni dei week-end. Aggiornamento 19/01: nel weekend è Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, un prodotto destinato a bambini e adolescenti a conquistare il box Office Italiano con ben 5,4 milioni, scende al secondo posto così Tolo Tolo con altri 2,1 milioni, al terzo posto ancora un film Italiano con Hammamet che incassa altri 1,6 milioni. Sempre bene Clint Eastwood che debutta con 1,169 milioni con Richard Jewell, mentre Jojo Rabbit ... dituttounpop

