Botero: anticipazioni documentario al cinema. Ecco quando esce (Di lunedì 20 gennaio 2020) Botero: anticipazioni documentario al cinema. Ecco quando esce L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Botero. Il documentario del 2018, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 21 gennaio 2020, è stato diretto da Don Millar, regista canadese noto al grane pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Off th Clock, Oil Slick e Full Force. L’emozionante lungometraggio è stato girato a Bogotà, Aix- en- Provence, Firenze, Monaco, Medellin, New York, Parigi, Roma e Toscana e, oltre al materiale d’archivio, sono stati raccolti anche i video delle visite del pittore e scultore colombiano a Pechino, Hong Kong e Shanghai. L’opera inoltre si è avvalsa delle musiche di David Bertok, del montaggio di Hart Snider mentre la fotografia è stata affidata a Johan Legraie e Joe Tucker. Ma vediamo insieme la sinossi di Botero! ... termometropolitico

