BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,57%, Moncler a -3,16%, 20 gennaio 2020, (Di lunedì 20 gennaio 2020) BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene Pirelli e Prysmian. Male invece Moncler e Snam ilsussidiario

ModaSconti : FIRENZE ARTEGIANI Borsa donna vera pelle. Borsa cuoio genuine Dollaro. Design esclusivo. Tasca esterna. Borsa spall… - FundsPeople_it : Si terrà il prossimo 23 gennaio presso la sede di Borsa Italiana l'evento di presentazione delle “Linee Guida per l… - Max_Not : @gzibordi Non ditelo ai nostri economisti o a Prodi, perché stappano champagne per festeggiare e calcare un po la m… -