Bonus 500 euro 2020: governo pensa di reintrodurlo. Il caso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Bonus 500 euro 2020: governo pensa di reintrodurlo. Il caso Da Bonus 500 euro a Bonus 300 euro nel 2020: colpa del dimezzamento dei fondi a disposizione, visto che per quest’anno c’è stato un taglio netto delle risorse, da 160 milioni a 80 milioni di euro. Quest’anno gli studenti che compiono 18 anni avranno a disposizione 200 euro in meno rispetto al Bonus 500 euro ordinario per acquistare beni e servizi legati ad attività formative e culturali. Tuttavia il governo sta pensando di reintrodurre il Bonus nella sua forma originaria, facendo quindi tornare l’importo a 500 euro. Bonus 500 euro 2020: proroga in arrivo, parla Orrico La novità viene dalle parole del sottosegretario ai Beni Culturali, Anna Laura Orrico, in occasione del question time nella VII Commissione alla Camera. In tale circostanza si è quindi parlato di voler “confermare la cifra prevista per il Bonus ... termometropolitico

