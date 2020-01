Bonifica Bagnoli, al via i lavori alla presenza del ministro Provenzano: “Scusate il ritardo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Bonifica di Bagnoli, partita questa mattina, non senza polemiche, vista la presenza dei comitati cittadini, che chiedono un confronto con il governo, dovrebbe terminare nel 2024. “Oggi dopo 25 anni sento di dire ai cittadini di Napoli, di Bagnoli e di tutto il Sud: scusate il ritardo, ma oggi partono le bonifiche”. Così il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano iniziando la visita, insieme al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, all’ex area Italsider di Bagnoli dove partono le operazioni di Bonifica. La rigenerazione dei suoli dell’area prevede la Bonifica dai materiali inquinanti, i metalli pesanti, l’amianto ma anche la depurazione dell’acqua che passa attraverso il terreno inquinato portando poi con sé i materiali tossici. La Bonifica di Bagnoli dovrebbe terminare nel 2024. A confermare i tempi di realizzazione l’amministratore ... 2anews

