Bon Jovi 2020: quando esce il nuovo album: le anticipazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Bon Jovi 2020: quando esce il nuovo album: le anticipazioni Agli inizi degli Anni 80, i Bon Jovi, formatisi proprio in quel periodo, furono tra i prime movers del cosiddetto Hair Metal, risposta a stelle e strisce – e molto più commerciale – alla New Wave of British Heavy Metal. Di certo non tra i più duri in quanto a sound, ma, proprio per questo, più appetibili per una vasta platea di ascoltatori, ma soprattutto per le radio, che all’epoca potevano letteralmente creare il successo o causare la rovina di una band. Il nuovo album entro l’anno Sono passati 37 anni da quel 1983 in cui John Francis Bongiovi, Jr. fondava la sua band, chiamandola con il nome d’arte che aveva scelto per se stesso, Bon Jovi. Da allora, hanno pubblicato 15 album, che li hanno portati sin qui a superare i 135 milioni di dischi venduti, e sono stati introdotti nella Rock And Roll ... termometropolitico

